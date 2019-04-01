Многонациональная инспекционная группа Турции проведет проверку “Объявленного места” на территории Армении
Многонациональная инспекционная группа Турции с 1 по 4 апреля проведет проверку “Объявленного места” на территории Армении в рамках Венского документа. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения.
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