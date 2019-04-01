Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

Артур Асоян назначен руководителем Офиса по координации работ инспекционных органов


Решением премьер-министра Армении, Артур Асоян назначен руководителем Офиса по координации работ инспекционных органов.

Как сообщает «Арменпресс», другим решением премьер-министра, Айк Айвазян освобожден от должности руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации