Решением премьер-министра Армении, Артур Асоян назначен руководителем Офиса по координации работ инспекционных органов.

Как сообщает «Арменпресс», другим решением премьер-министра, Айк Айвазян освобожден от должности руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов.