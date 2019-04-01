Страны НАТО вложат $260 млн в строительство военной инфраструктуры для США в Польше

Страны-члены НАТО вложат $260 млн в строительство военной инфраструктуры для сил США в Польше. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, где будет отмечаться 70-летие альянса.

"Страны НАТО договорилась о крупнейшей инвестиции в размере более $260 млн для строительства военной инфраструктуры для сил США в центральной части Польши, - сказал он. - Таким образом, мы наращиваем наши усилия по повышению расходов, но мы должны делать больше".