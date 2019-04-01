Британские депутаты останутся без пасхальных каникул из-за кризиса с Brexit

Депутаты британского парламента останутся без пасхальных каникул из-за кризиса вокруг Brexit, подтвердила в понедельник лидер палаты общин Андреа Лидсом.

"Я знаю, что члены парламента ценят время, которое проводят в своих избирательных округах, и знаю, какие усилия прилагают для того, чтобы совмещать свои обязанности там с обязанностями в Вестминстере. Но палате общин нужно время для решения проблем, связанных с выходом из ЕС, и наши избиратели ждут от парламента, что он сделает все для максимально спокойного Brexit", - говорится в заявлении Лидсом.

Каникулы должны были пройти с 8 по 15 апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент парламентарии не смогли договориться ни по одному из вариантов дальнейших действий в связи с Brexit, а 29 марта отвергли в третий раз предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС. В понедельник вечером депутатам предстоит второй раунд рейтингового голосования по различным теоретическим сценариям.

К 12 апреля Великобритания должна представить ЕС свой план действий или же покинуть объединение в этот день.