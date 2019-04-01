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Представители МО Армении примут участие в армяно-российских переговорах


Представители министерства обороны Республики Армения, согласно протоколу заседания армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, с 1 по 3 апреля в Москве примут участие в переговорах по Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения.




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