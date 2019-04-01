Zeit: в Берлине общественный транспорт не ходит из-за забастовки работников

Сотрудники Берлинского управления городского транспорта (BVG) проводят в понедельник в германской столице 24-часовую забастовку. Движение общественного транспорта приостановлено. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Zeit.

По ее данным, с 03:00 по местному времени (04:00 мск) в столице не работает метрополитен, не ходят трамваи и большинство автобусов. Как отмечает издание, к предупредительной забастовке ранее призвал германский профсоюз работников сферы услуг Verdi. Он добивается повышения зарплат и улучшения условий труда для сотрудников BVG.

Всего в Берлинском управлении городского транспорта задействованы 14 600 человек, отмечает газета.