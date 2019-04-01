Заксобрание штата Нью-Йорк одобрило введение запрета на полиэтиленовые пакеты

Законодательное собрание американского штата Нью-Йорк одобрило введение почти повсеместного запрета на применение одноразовых полиэтиленовых пакетов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте губернатора штата Эндрю Куомо.

Новые нормы, как ожидается, вступят в силу с 1 марта следующего года.

Согласно закону, сотрудникам большинства магазинов на территории штата будет запрещено предоставлять клиентам одноразовые полиэтиленовые пакеты. Вместо этого покупателям будут предложены бумажные пакеты. За представителями входящих в штат округов остается право установить стоимость бумажных пакетов в размере пять центов.

По новым нормам, два цента, вырученные с продажи каждого бумажного пакета, пойдут в казну округа, а три цента - в природоохранный фонд штата. Из него средства выделяются, в частности, на охрану лесов и очистку сточных вод.

Нью-Йорк станет третьим штатом США, на территории которого существенно ограничено применение пластиковых пакетов. Аналогичные запреты действуют с 2016 года в Калифорнии. В штате Гавайи ограничения введены на уровне всех входящих в него округов.