В ОБСЕ заявили, что выборы на Украине в целом соответствовали мировым стандартам

Выборы на Украине прошли свободно и соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник по итогам работы международных наблюдателей почетный президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.

"Выборы соответствовали мировым стандартам <...> и были свободными", - отметил он.

В свою очередь представитель ФРГ в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что всем кандидатам в президенты Украины необходимо признать результаты первого тура голосования.

"Важно, чтобы все участники выборов признали итоги первого тура, - сказала она. - Мы надеемся, что второй тур пройдет также мирно и без эксцессов".

Барнетт добавила, что миссия международных наблюдателей ОБСЕ не считает, что отказ Киева допустить на президентские выборы наблюдателей из России могло повлиять на итоги голосования.

"Отсутствие наблюдателей из одной страны не может иметь никакого влияния на легитимизацию выборов, учитывая необычно высокое число количество наблюдателей из других стран", - сказала она.