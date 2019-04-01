Азиатские индексы - 01-04-19

ТОКИО, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.43% и составил 21509.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.52% и составил 1615.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.58% и составил 3170.36 пункта, а HANG SENG вырос на 1.76% и составил 29562.02 пункта.