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Азиатские индексы - 01-04-19


ТОКИО, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.43% и составил 21509.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.52% и составил 1615.81 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.58% и составил 3170.36 пункта, а HANG SENG вырос на 1.76% и составил 29562.02 пункта.




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