Названа самая прибыльная компания в мире

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Эксперты оценили чистую прибыль саудовской компании в $111,1 миллиарда долларов.

Этот показатель значительно превышает результаты Apple и Samsung, занявших вторую и третью строчки рейтинга. Так, по данным Moody's и Fitch, за прошлый год эти компании заработали 59,5 и 35,1 миллиарда долларов соответственно.

Как отмечает Bloomberg, чистая прибыль Saudi Aramco больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых.