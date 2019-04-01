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В Ирландии ученые изобрели съедобные стаканчики для коктейлей


Ирландские ученые создали съедобные стаканчики и соломинки для коктейлей, которые способны заменить одноразовые аналоги из пластика. Эти и многие другие изобретения были представлены в субботу на конференции в исследовательском центре при Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и морского хозяйства Ирландии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Идея съедобной посуды из картофельной муки самых разных цветов и ароматов уже заинтересовала многих в гостиничном и ресторанном бизнесе", - сообщил на презентации профессор дублинского Университетского колледжа (UCD) Том Карран. Он возглавляет международный проект Agrocycle, в котором помимо ирландских участвуют ученые из восьми стран ЕС, а также Китая и Гонконга.

 




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