Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков охарактеризовал шоумена и главу созданной им партии "Слуга народа" Владимира Зеленского, который лидирует в кампании по выборам президента страны, как "порядочного человека из другого мира". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он сказал в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".

"Порядочный человек из другого мира. Из другой плоскости", - сказал он о своих впечатлениях о Зеленском, которого в первом туре поддержали большинство избирателей. По мнению Авакова, кандидат от партии "Слуга народа" готов "разбираться с проблемами", но одновременно признает, что "во многих вопросах не вполне компетентен". "Это значит, что он [Зеленский] готов делегировать полномочия", - отметил министр.

Однако при этом возникает вопрос, "сможет ли украинское общество предложить то качество элиты", чтобы ей можно было эти полномочия доверить, продолжил глава МВД. "Ведь если он делегирует полномочия негодяям, это будет очень плохо для страны", - подчеркнул он.

Высокий рейтинг Зеленского Аваков объяснил тем, что к нему перешла часть русскоязычных избирателей. "К Зеленскому перешла часть электората, который я называю русскоязычными патриотами. Они искали для себя кандидата, который отвечал бы именно их запросу, и они нашли его", - отметил он.

Министр сказал также, что у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, показавшей на выборах третий результат, есть политическое будущее, поскольку "у нее есть стабильно высокая поддержка миллионов людей".

Говоря о предстоящем втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля, Аваков высказал предположение, что они будут жестче, чем первый тур.