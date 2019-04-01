На должность председателя Совета общественной телерадиокомпании комиссия избрала Ара Шириняна

Известны результаты конкурса на замещение вакантного места председателя Совета общественной телерадиокомпании Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Совете, сформированная комиссией по телевидению и радио конкурсная комиссия избрала Ара Шириняна. “Комиссия сделала свой выбор, премьер-министр должен утвердить в трехдневный срок”, - сообщили в Совете общественной телерадиокомпании.

Заявки на участие в конкурсе представили 23 кандидата: Левон Давтян, Гамлет Гушчян, Ованес Товмасян, Артур Бахтамян, Самвел Габриелян, Месроп Мовсесян, Ара Ширинян, Вардгес Аветисян, Ваграм Кочарян, Арам Сукиасян, Армен Мкртчян, Тигран Рштуни, Араик Манукян, Тигран Акопян, Ирина Барсегян, Мовсес Гаспарян, Арутюн Берберян, Лаврентий Мирзоян, Нуне Элмасян, Тамара Геворгян, Гагик Буниатян, Карине Акопян и Владимир Айрапетян.