Корабли НАТО прибыли в грузинский порт Поти

Боевые корабли второй военно-морской группы НАТО зашли в грузинский порт Поти. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник пресс-служба пограничной полиции МВД Грузии.

В рамках визита командующий второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс встретится с руководителем береговой охраны Грузии. Также состоятся рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия.

"Корабли группы НАТО и два корабля береговой охраны Грузии "Диоскурия" и "Очамчире" проведут совместные учения. В учениях так же примут участие суда из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии",- сказано в заявлении.

Учения будут проведены с целью повышения взаимодействия и взаимосовместимости морских сил Грузии и НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс рассматривает расширение присутствия в Черном море, а также оказание дополнительной поддержки Грузии и Украине.