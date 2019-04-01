Источник: в ЕС готовы обсуждать вариант таможенного союза с Британией

Компромиссным для Великобритании вариантом выхода из ситуации с Brexit мог бы стать таможенный союз с Евросоюзом, в Брюсселе готовы это обсуждать, сообщил РИА Новости источник в Европарламенте.

"Выходом из ситуации мог бы стать таможенный союз Великобритании с ЕС. В Брюсселе готовы обсуждать этот вариант", - сказал собеседник агентства.

По его словам, таможенный союз позволяет избежать "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях, а также решить проблему межирландской границы. "Но таможенный союз потребует от Великобритании проведения общей торговой политики с ЕС и, как следствие, применения таможенных тарифов сообщества", - сказал собеседник агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Парламент Великобритании 29 марта в третий раз отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit. Теперь Британии предстоит либо представить Евросоюзу новый план действий, либо покинуть ЕС 12 апреля. Если британское правительство попросит длительное продление членства в блоке, стране придется участвовать в выборах в Европарламент.