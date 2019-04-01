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Ереванский коньячный завод готовится закупить винограда более чем на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году


Ереванский коньячный завод готовится закупить винограда более чем на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ереванский коньячный завод уже заявил, что в этом году собирается закупить винограда более чем на 2000 тонн больше по сравнению с прошлым годом и по цене на 10 драмов выше”, - написал премьер-министр.




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