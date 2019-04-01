Во Франции считавшийся утерянным эскиз Рубенса продали за 1,3 миллиона евро

Эскиз фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшийся пропавшим на протяжении нескольких столетий, продан на аукционе во Франции за 1,3 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1.

Набросок размером 33 на 45 сантиметров с изображением святой Маргариты, убивающей дракона, был создан Рубенсом в 1620 году.

Выставленное на торгах в Лилле произведение было недавно обнаружено как часть оставленного наследства, сообщил аукционный дом Mercier,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Стартовая стоимость лота составляла только 200 тысяч евро. В результате оживленной торговли эскиз был приобретен покупателем из Бельгии.