В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Старейшая тюрьма Японии вскоре будет перестроена в высококлассный отель, сообщает News On Japan.

На реконструкцию исторической тюрьмы Нара планируется потратить около 136 миллионов долларов. Будут проведены работы по повышению устойчивости к землетрясениям.

Строительство тюрьмы Нара было завершено в 1908 году, и она является единственной нетронутой тюрьмой из пяти, созданных правительством в то время. Заведение признано важным культурным объектом, и станет первой тюрьмой Японии, преобразованной в отель.

Пенитенциарное заведение функционировало до 2017 года, в нем содержались несовершеннолетние правонарушители,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Планируется, что отель откроется для посетителей в 2021 году. Тюремные камеры с высокими потолками будут использоваться в качестве комнат для гостей, а складские помещения и комнаты охранников переоборудуют в рестораны и залы.

В отеле будет несколько десятков номеров в четырех зданиях из пяти. Цены пока не разглашаются, но могут варьироваться от 450 до 725 долларов, что сопоставимо с показателями других высококлассных отелей.