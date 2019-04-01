Илон Маск записал песню в честь гориллы Харамбе

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск записал рэп-композицию про гориллу Харамбе, которую убили в зоопарке в США в 2016 году. Песня под названием "RIP Harambe" появилась 30 марта на SoundCloud лейбла Маска Emo G Records.

"Покойся с миром, Харамбе, выпьем за тебя джина, мы все на пути к небесам, аминь, аминь", - поет автотюновый голос.

Отмечается, что в создании композиции бизнесмену помогал исполнитель BloodPop. За два дня песня набрала почти 800 тыс. прослушиваний,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

17-летняя горилла по кличке Харамбе была застрелена в зоопарке Цинциннати после того, как трехлетний ребенок упал к животному в вольер. Горилла не нападала на мальчика, однако носила его за собой на протяжении примерно 10 минут. Работникам зоопарка пришлось застрелить Харамбе, ребенок же был госпитализирован с незначительными травмами. Инцидент вызвал широкий резонанс. По данным телекомпании CNN, 500 тыс. человек подписали интернет-петицию под заголовком "Справедливость для Харамбе" с призывом наказать родителей, оставивших своего ребенка без присмотра.