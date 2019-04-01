Спикер НС Армении принял посла Бразилии

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 1 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Ажемара де Мендонса Санктоса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, глава парламента, подчеркнув важность существующих между двумя странами дружественных отношений, отметил, что их наибольшему углублению и расширению будет содействовать также совершенствование договорно-правового поля.

Оценивая существующее взаимодействие между законодательными органами Армении и Бразилии, А.Мирзоян отметил сформирование в НС группы дружбы Армения – Бразилия, что в свою очередь будет способствовать оживлению сотрудничества.

Председатель НС поблагодарил Федеральный Сенат Бразилии за признание Геноцида армян, подчеркнув важность сотрудничества на международных площадках в инициативах по осуждению и предупреждению геноцидов.

Ажемар де Мендонса Санктос заверил, что не пожалеет усилий в содействии укреплению дружественных отношений между Арменией и Бразилией. Он также подчеркнул важность реализации шагов по совершенствованию договорно-правового поля, а также деятельности депутатских групп дружбы – в углублении связей двух стран. В контексте развития двусторонних отношений посол оценил роль армянской общины Бразилии, подчеркнув также их активную деятельность в самых различных сферах.

Посол представил председателю НС инициативы по расширению армяно-бразильских отношений и сотрудничества, а также повестки взаимодействия. А.Мирзоян выразил готовность оказать реальное содействие этим вопросам.

Стороны обсудили вопросы проведения новых совместных программ, подчеркнули важность активизации взаимодействия, в частности в туристической, сельскохозяйственной и научно-образовательной сферах, а также в стимулировании инвестиций.