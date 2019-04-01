МЧС Армении и рабочая группа ВБ обсудили перспективы сотрудничества

Министр по ЧС Феликс Цолакян 1-го апреля принял рабочую группу Всемирного банка во главе с Тафадзва Дуби, прибывшую в Армению с миссией оказания технической помощи “Национальной программе управления рисками катастроф”. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что миссия прибыла, чтобы представить и обсудить цели программы и их компоненты, оценить общий прогресс текущей деятельности и согласовать следующие шаги.

Министр Феликс Цолакян высоко оценил работу ВБ в Армении, отметил важность внедрения международного опыта и выразил готовность принять все предложения, которые облегчат управление рисками бедствий и сделают граждан более информированными. Тафадзва Дуби, поблагодарив за прием, обратился к программной работе с Министерством по ЧС и подчеркнул важность продолжения программ.

Он попросил выделить те цели, где ВБ может осуществить инвестиции. В частности, руководитель рабочей группы предложил содействие в вопросах строительства зданий, приобретения специальной техники и оборудования, информирования населения.

В ответ министр отметил что проблемы, существующими в инфраструктурах системы МЧС, связаны с недостатком техники и оборудования и обмена успешным международным опытом по информированию.

Феликс Цолакян предложил представителям ВБ организовать обучение по теме эвакуации людей из многолюдных мест в случае катастрофы.

В конце встречи была достигнута договоренность обмен мысли перенести в рабочую программу, указав на сферы адресованной помощи со стороны ВБ.