По мнению Эдмона Марукяна, для урегулирования проблемы Арцаха новые власти пробуют проявить новые подходы

По мнению руководителя парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна, армянская сторона идет в направлении закрепления и уточнения комментариев по трем принципам и 6 элементам. А новые подходы не могут не повлиять на переговоры.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сказал в ходе брифинга в НС Армении, касаясь встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

“Безусловно, стоит идти на новые принципы, новые элементы или новые интерпретации. И я думаю, что наша сторона идет по этому пути. Однако не надо забывать, что эти принципы основаны на Хельсинкском заключительном акте. То есть акт не меняется, международное право не меняется, и в этом плане только вопрос комментариев. Мир развивается, и разные принципы в разное время трактуются разными способами, естественно, в контексте силы, которая сторона сильна, та комментирует во благо себе”, - сказал Марукян.

По его мнению, власти Армении, в качестве новых, должны попытаться привести новые подходы и они пытаються. По мнению Марукяна, естественно, не будет легко, и поэтому ведутся переговоры. Он отметил, что одним из подходов новой власти Армении было то, чтобы 3 принципа и 6 элементов были бы интерпретированы международным сообществом. “То есть, чтобы стороны не делали комментариев, исходящих из своих интересов. Речь о заявлении премьер-министра в Арцахе. Новым подходом должно быть и более принципиальное утверждение, чтобы Арцах вернулся за стол переговоров “ - отметил Марукян. По его мнению, процесс, по сути, обновляется. Армения проявлят новые подходы, и, по мнению Марукяна, они не могут не повлиять на переговоры. Он положительно оценил встречу Пашиняна и Алиева, однако отметил, что они попытаются получить более конкретную информацию об этой встрече.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал важнейшей целью предстоящего переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта разъяснение трех принципов и 6 элементов, выдвигаемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Встреча Пашинян - Алиев в Вене - первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого состоялись три неофициальные встречи. В 2018 г. Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После встречи глав двух государств по сей день между сторонами существует «оперативная связь». Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ. В 2019 г. в ходе состоявшейся 22 января в Давосе полуторачасовой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию Нагорно- Карабахского конфликта и о дальнейших обсуждениях.