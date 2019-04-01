Все мы должны действовать в соответствии с логикой закона: премьер-министр принял сотрудников Национального академического театра оперы и балета

Премьер-министр Никол Пашинян принял группу сотрудников Национального академического театра оперы и балета имени А.Спендиаряна, которые проводили акцию протеста у здания правительства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул, что культура и культурная политика являются приоритетом для правительства, потому что политические изменения, которые произошли в Армении, были бы невозможны без глубоких культурных изменений.

“В этом контексте, говоря о культурных изменениях, я имею в виду наше отношение к закону и законности как таковой. Сегодняшнее наше обсуждение посвящено ситуации вокруг очень уважаемого мной деятеля Константина Орбеляна.

Иногда в средствах массовой информации создается впечатление, что Константин Орбелян уволен из оперного театра, однако Константин Орбелян был освобожден от должности директора, и я хотел бы обратить внимание всех на тот факт, что Константин Орбелян, по крайней мере до этого приказа, занимал должность директора и художественного руководителя оперного театра. Сейчас давайте поймем, какие возникли проблемы в этой связи”, - сказал Никол Пашинян, обращаясь к сотрудникам оперного театра.

Премьер-министр предложил провести аргументированный разговор. “Если эти аргументы верны, то решение тоже верное, а если аргументы неверны, то и решение неверное. В противном случае нам нужно принять очень четкий критерий того, как мы оцениваем ситуацию.

Во-первых, я могу сказать следующее о назначении господина Орбеляна на должность директора: в документе министерства юстиции от 11 августа 2018 года указывалось, что назначение Константина Орбеляна было совершено с нарушением требований закона. Почему был поднят этот вопрос? Потому что гражданин или граждане обратились по этому вопросу. Я имею в виду, что эта дискуссия возникла не по инициативе правительства или министерства. А закон ставит перед правительством и министерством культуры четкое обязательство, а не выборочное решение, согласно которому полномочия лица, назначенного на должность исполнительного органа государственной организации, прекращаются по решению управомоченного органа, если оно назначено на должность с нарушением требований закона. Это требование нашего закона.

Следующий пункт. Мне говорят следующее: в течение 2017 года г-н Орбелян 12 раз, в общей сложности 110 дней, находился в командировках в разных странах - Канаде, Литве, Австралии, семь раз в РФ, в основном в Москве, два раза в Соединенных Штатах и Объединенных Арабских Эмиратах. Фактически, 135 дней в 2017 году его не было на работе. В 2018 году он отсутствовал 174 дня, еще 20 дней он находился в неоплачиваемом отпуске. Другими словами, в общей сложности он отсутствовал с работы 194 дня. Есть также данные за 2019 год.

В 2017 году министерство финансов провело проверки, в результате которых были обнаружены нарушения на 92 млн драмов. В 2017-2018 гг. были возмещены всего 10 млн 576 тыс 400 драмов. Если возместили - значит, эти нарушения были приняты как таковые.

Министерство зафиксировало ряд нарушений закона, многие сотрудники были уволены с нарушением закона, и эти люди обратились к министру, защитнику прав человека.

Специалисты министерства изучили эти обращения и выяснили, что увольнение указанных сотрудников осуществлялось с нарушением закона. Министр поручил устранить эти нарушения, однако г-н Орбелян отказался выполнить эти поручения, представив необоснованные оправдания.

Далее, в середине 2016 года г-н Орбелян был назначен художественным руководителем театра. Указом министра культуры Республики Армения от 3 февраля 2017 года обязанности директора были возложены на художественного руководителя Константина Орбеляна, указом № 39А от 2 августа 2017 года Орбелян без конкурса был назначен директором театра, продолжая занимать должность художественного руководителя, а указом директора оперного театра № 228А от 29 мая 2017 года был восстановлен штат главного дирижера, и в настоящее время эта должность называется художественный руководитель-главный дирижер.

Фактически Орбелян занимал три должности в театре - директора, художественного руководителя и дирижера. В ответ на запрос юрист театра отмечает, что Константин Орбелян работает художественным руководителем на полставки, однако в штате театра есть 2 полноценные штаты на две должности. Согласно разъяснениям министерства юстиции и министерства экономического развития и инвестиций, по законодательству Армении художественный руководитель и директор являются руководящими должностями, поэтому они не могут быть интегрированы в функции одного человека.

Это факты, которые официально представлены.

Заранее скажу, что, если окажется, что в представленном документе какой-либо факт не соответствует действительности, то его автор будет уволен с работы. Во-вторых, создается очень плохое и неправильное впечатление, что Константин Орбелян был освобожден от всех должностей, которые он занимал в оперном театре. На самом деле это не так, и если основываться на этот документ, то сейчас он занимает должность художественного руководителя - главного дирижера. Сегодняшняя политика нашего государства такова, что должности директора, то есть менеджера, и художественного руководителя различны. Сегодня такая система действует во всех театрах. Если закон плохой, мы можем встретиться в таком формате, выслушать аргументы, понять, почему он плохой. Если закон действует, то все мы должны действовать в соответствии с логикой закона”, - сказал Пашинян, добавив, что он уважает Константина Орбеляна и беседовал с ним несколько раз.

Глава правительства отметил, что эта проблема не может быть решена на уровне личных симпатий или антипатий: “Смыслом и целью этого разговора должно стать оздоровление ситуации вокруг оперного театра, его соответствие законодательству Армении и развитие культурной жизни в стране. Сейчас г-н Орбелян остается художественным руководителем, предполагаю, что обязанности директора в настоящий момент выполняет назначенный им заместитель директора, то есть в настоящий момент ничто не нарушено в работе сотрудников оперного театра. Продолжайте работать в обычном режиме. Я буду ждать ваших аргументов, и мы вместе примем решения”.

Никол Пашинян отметил, что сегодня проблема культуры в Армении в менеджменте, и необходимо совместно работать для ее решения. “

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