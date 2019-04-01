El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, новеллист ушел из жизни в Мадриде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Рафаэль Санчес Ферлосио родился 4 декабря 1927 года в Риме, поскольку его отец работал в итальянской столице в качестве корреспондента газеты ABC. В 2004 году писатель был удостоен престижной испанской премии Мигеля де Сервантеса. На его счету - многочисленные эссе и рассказы. Среди самых известных работ можно выделить роман "Харама" (El Jarama, 1955).