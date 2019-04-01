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По мнению Андраника Кочаряна, Армения в настоящее время решает задачу достижения достойного мира


У Армении нет проблем с решением дополнительного военного вопроса, у Армении есть только задача достижения достойного мира.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга в Национальном собрании сказал депутат от фракции “Мой шаг”, председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, касаясь заявления министра обороны Армении Давида Тонояна, сделанного в Нью-Йорке.

«Мы достигли перемирия, принудив к миру. Концепция мира всегда была в основе нашей оборонной стратегии. У нас нет проблемы решения каких-либо дополнительных военных вопросов, мы сегодня решаем задачу достижения достойного мира”, - сказал Кочарян.

Он отметил, что, начиная с создания армянской армии в 90-е годы, Армения решила проблему мира. По мнению Кочаряна, наша задача - сохранить этот мир и приблизить процессы достижения окончательного достойного мира к тем реалиям, которые мы должны суметь достичь в переговорном процессе.

Несколько дней назад на встрече с представителями армянской общины в Нью-Йорке Тоноян сообщил, что процессе урегулирования проблемы Арцаха не будет формата “территории в обмен на мир”, он переоформил его на “новая война в обмен на новые территории”.




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