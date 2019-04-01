Борцы вольного стиля на чемпионате Европы по борьбе будут бороться за медали: тренер

По мнению главного тренера сборной Армении по вольной борьбе Абетнака Кургиняна, команда отправляется на Чемпионат Европы за медалями.

“Мы едем на чемпионат Европы в основном в молодом составе, но он сформировался в результате чемпионата Армении. На этом чемпионате Европы наши молодые спортсмены смогут приобрести опыт успешного выступления на чемпионате мира, который является рейтинговым для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Конечно, мы едем на чемпионат, чтобы побороться за медали”, - сказал тренер в беседе с журналистами.

Как передает «Арменпресс», по словам Кургиняна, обнадеживает, что молодежь перспективная. “Мы попытаемся до Олимпийских игр в Токио сформировать хорошую сборную” , - заключил тренер.

На чемпионате Европы в этом году Армению представляют 9 спортсменов.