Полиэтиленовые пакеты запрещены в Грузии с 1 апреля

Полиэтиленовые пакеты запрещено выдавать в магазинах Грузии с 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Ограничения в Грузии вводят поэтапно. С 1 октября 2018 года запретили тонкие полиэтиленовые пакеты, а также импорт всех пластиковых пакетов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным министерства, изменения внесены в технический регламент о "правилах регуляций пластика и биодеградируемых пакетов". В случае нарушения правил субъекты будут оштрафованы на 500 лари (около 200 долларов), а их товары конфискованы. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1000 лари (более 380 долларов).