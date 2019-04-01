Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр представил информацию о состоявшейся на днях в Вене встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы повестки армяно-российского сотрудничества. Стороны отметили важность предстоящего 4 апреля в Москве очередного заседания совместной армяно-российской межправительственной комиссии и вопросов, которые будут обсуждены в ее рамках. Было отмечено, что на сегодняшний день есть предпосылки для расширения объемов армяно-российской двусторонней торговли.

Собеседники обменялись также мнениями и о сотрудничестве и интеграционных процессах в рамках ЕАЭС.