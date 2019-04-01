Меркель заявила, что является сторонницей открытых рынков и свободной торговли

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны выработать общую позицию в торговых вопросах, а не предпринимать односторонние, национальные шаги. Об этом она заявила в воскресенье, открывая Ганноверскую промышленную выставку-ярмарку. Церемония транслировалась на сайте смотра.

"Мы видим, как правила игры меняются, - сказала она. - Нам нужно найти ответы на очень важные вопросы, и это не могут быть национальные ответы, но должны быть европейские ответы". "Мы, европейцы, должны действовать сообща, найти общую позицию", - подчеркнула Меркель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Протекционизм в конечном итоге вреден для всех", - считает канцлер. По ее мнению, мультилатерализм в торговой политике "остается лучшим решением". "Я остаюсь горячей сторонницей открытости рынков и свободной торговли, - отметила глава немецкого правительства. - Государство никогда не должно думать, что оно является лучшим предпринимателем".

В Ганноверской выставке в этом году принимают участие более 6 тыс. экспонентов. Страной-партнером выступает Швеция.