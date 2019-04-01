Официальный представитель МИД Мария Захарова возглавила рейтинг самых упоминаемых в СМИ женщин по версии компании "Медиалогия".

Согласно результатам исследования, за прошедший год Захарову упоминали в российских массмедиа 158 474 раза.

На втором и третьем месте — телеведущие Ксения Собчак (135 265 упоминаний) и Ольга Бузова (118 566). На четвертой строчке — председатель Совфеда Валентина Матвиенко (107 575), пятое место в рейтинге — у вице-премьера Татьяны Голиковой (91 005),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также в топ-10 вошли Алла Пугачева (82 592), министр здравоохранения Вероника Скворцова (74 204), глава Центробанка Эльвира Набиуллина (66 274), официальный представитель МВД Ирина Волк (62 541) и Юлия Скрипаль, пострадавшая в британском Солсбери вместе со своим отцом, экс-офицером ГРУ: ее СМИ упоминали 59 832 раза.

Рейтинг составлен на основе более 49 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания.

"Медиалогия" — независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.