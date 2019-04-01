Президент Грузии стала первым пассажиром прямого рейса Париж-Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала первым пассажиром первого регулярного рейса авиакомпании Air France из Парижа в Тбилиси, сообщается на странице главы государства в соцсети Facebook.

Грузинская сторона вела переговоры с Air France в течение двух лет. Самолет А320 Air France будет осуществлять рейсы из Парижа в Тбилиси и обратно два раза в неделю. По словам Зурабишвили, назначением прямых рейсов начинается новый этап в отношениях Грузии и Франции.

"Лично для меня это очень радостное событие, но я думаю, что не только для меня, вместе со мной и вся Грузия очень долго ждала, когда французские авиалиний войдут в Тбилиси и в этом плане, это очень важный день", - сказала Зурабишвили на праздничном приеме в Тбилисском международном аэропорту в честь первого рейса из Парижа.

Зурабишвили также подчеркнула, что назначение прямых авиарейсов с Францией – это возвращение Грузии в Европу и прямая связь с ней,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Когда мы говорим больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе имеем в виду больше туристов, больше инвесторов, больше экономических, культурных и политических связей. Мы живем в XXI веке и все это возможно, когда существуют такие прямые связи", - подчеркнула Зурабишвили.



