Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС
1 апреля Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал пакет законов О внесении изменений в Конституционный закон “Регламент Национального собрания” и О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “ О Конституционном суде”
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.
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