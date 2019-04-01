Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС

1 апреля Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал пакет законов О внесении изменений в Конституционный закон “Регламент Национального собрания” и О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “ О Конституционном суде”

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.