Принципы и элементы урегулирования Карабахского конфликта не могли быть уточнены лишь одной встречей: Рубен Рубинян

По мнению депутата парламентской фракции “Мой шаг” Рубена Рубиняна, процесс разъяснения трех принципов и шести элементов, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования Карабахского конфликта, продолжается, и от одной встречи по этой части не нужно ждать эпохальных изменений. Как передает «Арменпресс», Рубинян сказал об этом в ходе брифинга в НС. “Относительно толкований принципов и элементов нужно учитывать, что на протяжении многих лет были разные комментарии, и не нужно и не логично ожидать, что в результате одной встречи эти комментарии будут уточнены. Это продолжительный процесс, однако очень важно, что он начался”, - отметил депутат. По мнению Рубиняна, логично что, на встрече Пашинян - Алиев это должно было быть обсуждено. По его словам, даже в этом случае не следует ожидать, что в рамках одной встречи в этом вопросе должен быть эпохальный прогресс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал важнейшей целью предстоящего переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта разъяснение трех принципов и 6 элементов, выдвигаемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Встреча Пашинян - Алиев в Вене - первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого состоялись три неофициальные встречи. В 2018 г. Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После встречи глав двух государств по сей день между сторонами существует «оперативная связь». Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ. В 2019 г. в ходе состоявшейся 22 января в Давосе полуторачасовой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию Нагорно- Карабахского конфликта и о дальнейших обсуждениях.