Страны ЛАГ по итогам саммита призвали к сотрудничеству с Ираном

Страны - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам прошедшего в Тунисе 30-го саммита организации призвали к сотрудничеству с Ираном, основанному на добрососедских отношениях и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на финальное коммюнике саммита.

"Мы подтверждаем, что отношения сотрудничества между арабскими странами и Исламской Республикой Иран должны строиться на принципах добрососедства", - указано в итоговом заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Арабская встреча в верхах открылась в воскресенье в Тунисе. В повестке дня юбилейного саммита ЛАГ были около 20 вопросов, связанных с основными проблемами региона, в том числе палестинский вопрос, кризисы в Сирии, Ливии и Йемене, поддержка мира и развития в Судане, вмешательство Ирана в арабские дела, турецкая интервенция в Северном Ираке, общеарабская безопасность. При этом вопрос о восстановлении членства Сирии в организации не был включен в повестку дня саммита, так как ни одна из делегаций не вынесла его официально на рассмотрение.