Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017

Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили почти 1,56 млрд гривен ($57 млн). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Помимо зарплаты в размере 336 тыс. гривен ($12,3 тысяч), за прошлый год глава государства получил более 1,54 млрд гривен ($56,4 млн) дивидендов от инвестиционного банка "Ротшильд", фонда "Прайм Эссетс Капитал", возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ, процентов по депозитам в его "Международном инвестиционном банке". Также доход в размере 0,8 млн гривен ($29,3 тыс.) Порошенко получил от отчуждения имущества,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным за 2017 год, Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен (почти $590 тыс.).