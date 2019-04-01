Эра правления нового императора Японии будет называться Рэйва

Эра правления нового императора Японии получила название Рэйва. Об этом объявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

В прямом телеэфире он продемонстрировал табличку c двумя каллиграфически написанными иероглифами названия, которым теперь будут именоваться годы пребывания нового монарха на престоле. Слово "Рэйва" условно можно перевести как "порядок и гармония".

Это слово, как объявил генеральный секретарь кабинета министров, взято из древнейшей антологии японской поэзии "Манъёсю", которая включает стихи, написанные преимущественно в период 600-759 годов. Название эры правления императора впервые берется из японской литературы - ранее такие термины обычно заимствовались из классических китайских произведений. Официальное толкование смысла термина "Рэйва" позже объявит премьер-министр Синдзо Абэ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нынешний 85-летний император Японии Акихито покинет престол 30 апреля по собственной просьбе в связи с преклонным возрастом. На следующий день новым императором будет провозглашен его старший сын - наследный принц Нарухито. Это будет означать наступление первого года эры Рэйва. В Японии действуют две системы летоисчисления - общепринятая международная и собственная, по годам пребывания императоров на престоле. В соответствии с этим, сейчас в стране одновременно идут 2019 год и 31 год эры Хэйсэй ("Установление мира"), как именуется эпоха правления императора Акихито.