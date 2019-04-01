Почти 30 человек погибли при шторме в Непале
По меньшей мере 28 человек стали жертвами шторма на юге Непала, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
По данным местных спасательных служб, пострадали более 600 человек.
Проливные дожди и порывы ветра обрушились на южные районы Непала накануне. Сильнее всего пострадали районы Бара и Парса. Нарушена система подачи электроэнергии, повалены деревья, повреждены жилые дома. Ветер опрокидывал автомобили,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
В настоящее время спасатели пытаются добраться до отдаленных населенных пунктов, чтобы оказать помочь пострадавшим. Не исключено, что число жертв вырастет.
Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли намерен лично отправиться в пострадавшие районы, чтобы следить за ходом спасательной операции.