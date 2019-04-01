ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины после подсчета 60% протоколов официально заявила, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей. В стране пройдет второй тур выборов президента.

"Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру - очень и очень короткий", - сообщила в понедельник на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На данный момент ЦИК Украины обработал 62,74% протоколов. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,40% голосов избирателей. Вторую строчку занимает Порошенко с 16,34%. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,09%.

Голосование завершилось в воскресенье в 20:00. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.