Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил ассирийскую общину Армении с Новым годом - Хаб-Нисаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

“Дорогие представители ассирийской общины Армении, сердечно поздравляю Вас с ассирийским Новым годом - Хаб-Нисаном. Армянский и ассирийский народы, имеющие многовековые культурные связи, по воле исторической судьбы вместе противостояли многочисленным испытаниям, разделяли и скорбь, и радость друг друга. Часть ассирийцев, рассеянных по всему миру, давно обосновалась в Армении, став неотъемлемой частью нашего общества. Она всегда вносила свой бесспорный вклад в развитие и прогресс нашей страны. Пусть этот прекрасный весенний праздник любви и плодородия, символизирующий возрождение природы, станет началом реализации новых конструктивных программ и замыслов для нашего народа, для ассирийцев. Желаю Вам благополучия и осуществления всех честных целей. Поздравляю Вас с Хаб-Нисаном”,- говорится в поздравительном послании премьер-министра.