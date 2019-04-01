Президент Южной Кореи призвал США и КНДР продолжить диалог по ядерной проблеме

КНДР и США настроены на продолжение диалога по денуклеаризации, несмотря на неудачный исход саммита в Ханое. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на совещании со своими помощниками в сеульской резиденции.

"Отсутствие договоренностей в ходе второго американско-северокорейского саммита создало временные трудности, но совершенно четко был подтвержден тот факт, что Сеул, Вашингтон и Пхеньян не хотят возвращаться к той ситуации, которая была в прошлом", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Говоря о предстоящей на следующей неделе поездке в США и встрече с президентом Дональдом Трампом, он отметил, что она является "результатом предпринимаемых Южной Кореей и США усилий по скорейшему возобновлению ядерных переговоров", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в ходе встречи он обсудит "пути укрепления взаимодействия с Вашингтоном для достижения дальнейшего прогресса в деле установления прочного мира на Корейском полуострове, который включает возобновление диалога между США и КНДР, полную денуклеаризацию полуострова и улучшение межкорейских отношений и отношений между Вашингтоном и Пхеньяном".