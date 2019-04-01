Директор медучреждения преследовал цель обеспечить протекционизм замминистра здравоохранения: СНБ представляет подробности

В результате осуществления действий, направленных на борьбу с преступностью и противодействие коррупции, Службой национальной безопасности Республики Армения, получены данные о даче взятки в особо крупных размерах руководящему работнику Министерства здравоохранения РА.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

В результате предпринятых широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и комплексных следственных действий были получены фактические данные о том, что директор медучреждения преследовал цель обеспечить протекционизм замминистра, координирующего работы по финансированию, предоставляемые Министерством здравоохранения медучреждениям, и сформировать с ним благоприятные условия труда. Для восполнения нехватки финансирования организации и средств, выделяемых в результате перераспределения в рамках госзаказа, в рамках различных программ, 30 марта 2019 года заместителю министра здравоохранения, лично, в кабинете последнего, в качестве взятки была предоставлена сумма в особо крупных размерах, передача которой осуществлялась под оперативным контролем сотрудников СНБ РА.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте Службы национальной безопасности РА возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 311 и пункту 1 части 3 статьи 312 Уголовного кодекса РА. В тот же день замминистр был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах, а в отношении подозреваемого в даче взятки, учитывая возраст последнего и состояние его здоровья, в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, предпринимаются меры для выявления других возможных коррупционных проявлений в данной сфере и причастных к ним лиц.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.