Участок дороги от города Туманян до станции “Санаин” будет временно закрыт

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что на межгосударственной дороге Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6) 1 апреля проведятся взрывные работы. По этой причине в этот день с 13:00 до 18:00 участок дороги от города Туманян до перекрестка Одзуна будет закрыт для движения транспорта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в это время водителям предлагается объезжать участок, пользуясь дорогой М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.

Взрывные работы проводятся в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).