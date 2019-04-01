Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

Участок дороги от города Туманян до станции “Санаин” будет временно закрыт


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что на межгосударственной дороге Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6) 1 апреля проведятся взрывные работы. По этой причине  в этот день с 13:00 до 18:00 участок дороги от города Туманян до перекрестка Одзуна будет закрыт для движения транспорта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в это время водителям предлагается объезжать участок, пользуясь  дорогой  М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.

Взрывные работы проводятся в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации