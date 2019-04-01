Министерство юстиции объявило конкурс для формирования нового Общественного совета при министре

Министерство юстиции Республики Армения объявляет конкурс с целью формирования нового Общественного совета при министре юстиции Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЮ РА. В составе совета могут быть общественные организации, средства массовой информации, организации, представляющие национальные меньшинства, заинтересованные лица.

Организации или лица могут быть включены в совет, если характер их деятельности совпадает с основными направлениями деятельности министерства, имеют не менее двух лет профессионального опыта в сфере компетенции Министерства юстиции, участвовали в осуществлении экспертных работ, имеют публикации, касающиеся данной области, участвовали в работах сформированных Министерством рабочих групп или комиссий, по вопросам, касающимся сферы, сотрудничали с международными организациями и их участие в работе совета может способствовать более эффективной реализации задач и целей, поставленных перед Советом.

В состав совета не могут быть включены лица или организации, которые на данный момент финансируются (грант или оказание услуг согласно Закону Республики Армения «О закупках») министерством.

Крайний срок подачи заявления - 25 апреля 2019 года.

Решением правительства Республики Армения от 27 декабря 2018 года N 1552-Л “О внесении дополнения в постановление правительства Республики Армения N 624-л от 22 мая 2018 года” в очередной раз установлено, что с целью обеспечения участия гражданского общества в реализации задач и целей министерства при министре создается Общественный совет.

28 февраля 2019 года решением премьер-министра Республики Армения “О внесении дополнения в решение премьер-министра Республики Армения № 704-Л от 11 июня 2018 года” было внесено дополнение в устав Министерства юстиции Республики Армения, установившее необходимость создания Общественного совета при министре.