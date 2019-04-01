Папа Римский заявил, что возведение стен препятствует общению людей

Стены препятствуют общению людей, и тот, кто их строит, окажется их пленником. Об этом заявил Папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета по дороге из Марокко, где в воскресенье завершил свой апостольский визит.

" Нужно строить мосты, а не стены. Мосты нужны для общения людей", - сказал Франциск.

Одной из тем его поездки стала проблема миграции. В католическом благотворителем центре "Каритас" в Рабате понтифик встретился с мигрантами. "В моей голове не укладывается, как можно оставлять тонуть людей в Средиземноморье. Так не решить серьезную проблему миграции", - сказал Франциск. При этом понтифик указал, что Европа должна помогать развиваться тем странам, откуда бегут не от войн, а от голода. "Прием всегда должен идти от сердца. Если какая-то страна не может интегрировать [мигрантов], значит нужно говорить с другими странами", - сказал Папа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее он уже комментировал в критическом ключе намерения президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.