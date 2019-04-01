Сотрудники Национального академического театра оперы и балета довольны встречей с премьер-министром

Группа сотрудников Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна довольна встречей с премьер-министром РА. Как передает «Арменпресс», на встрече они выразили свое несогласие с освобождением Константина Орбеляна от должности директора Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.

”На данный момент мы довольны встречей. Мы пришли к согласию, чтобы обязанности директора театра временно были возложены на замдиректора. Было гарантировано, что не будет директора извне. На наши электронные адреса будут направлены обоснования решения министерства, а мы письменно должны представить свои контраргументы. Речь шла о том, что если выяснится, что хотя бы один из пунктов решения министерства является ложным, то ответственный за это сразу же будет освобожден от работы. Скажу еще об одном важном вопросе: если в законе есть упущения, то будут проведены обсуждения и они будут исправлены. Мы можем сказать, что на данном этапе наш вопрос был услышан. Кстати, премьер-министр РА отметил, что 4 апреля, хотя у него и есть договоренность, но он в любом случае попытается прийти и посмотреть “Волшебную флейту” “. “Будем ждать с любовью", - ответил дирижер Арутюн Арзуманян.

Вышедшие из здания правительства сотрудники театра отметили, что на встрече с премьер-министром РА не присутствовала исполняющая обязанности министра культуры РА Назени Гарибян.

Приказом исполняющей обязанности министра культуры Армении Назени Гарибян Константин Орбелян был освобожден от должности директора Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна. Сотрудники театра против этого решения.