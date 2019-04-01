Терпение Евросоюза в ситуации с Brexit иссякает, заявил Юнкер

Евросоюз в ситуации с Brexit проявил много терпения, но оно иссякает, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы проявили много терпения по отношению к нашим британским друзьям, но даже это терпение иссякает. Я хотел бы, чтобы через несколько часов, через несколько дней Великобритания пришла к соглашению о том, по какому пути идти дальше", - приводит в понедельник агентство Belga высказывание Юнкера.

По его словам, "до сегодняшнего дня мы знали, чему британский парламент говорит "нет", но мы не знаем, чему он говорит "да",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Что касается проведения повторного референдума по Brexit, то глава Еврокомиссии считает это вопросом, который "касается исключительно британцев". "Им надлежит самим решить, какие инструменты они будут использовать, чтобы завершить данный процесс", - заключил Юнкер.

Парламент 29 марта в третий раз отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit. Теперь Британии предстоит либо представить Евросоюзу новый план действий, либо покинуть ЕС 12 апреля. Если британское правительство попросит длительное продление членства в блоке, стране придется участвовать в выборах в Европарламент. Еврокомиссия заявила, что считает вероятным "жесткий" Brexit 12 апреля.