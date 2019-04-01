На Украине зафиксировали более 2,4 тысячи сообщений о нарушениях на выборах

Более 2,4 тысячи сообщений о нарушениях в ходе выборов на Украине поступило в полицию, возбуждено 60 уголовных дел, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел.

Согласно фотографиям, размещенным на странице МВД в Facebook, по состоянию на 00.00 (совпадает с мск) 1 апреля в полицию поступило 2467 сообщений о нарушениях в ходе выборов, возбуждено 60 уголовных дел.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко более чем на 3%,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования.