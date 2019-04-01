Суд удовлетворил ходатайство об аресте судьи, обвиняемого в получении взятки в особо крупных размерах

На основании совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в Службе национальной безопасности Республики Армения и принятому в производство следователя Специальной следственной службы РА, судье суда общей юрисдикции Котайкской области Гагику Хебояну предъявлено обвинение по пунктам 2 и 3 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА за совершение преступного деяния, получение взятки в особо крупных размерах при содействии адвоката палаты адвокатов РА.

Как сообщили «Арменпресс» в Специальной следственной службе РА, согласно предъявленному обвинению, судья по расследуемому в его производстве гражданскому делу совершил действия в пользу истца, а именно: за освобождение последнего от уплаты госпошлины в размере 3.400.000 драмов 4 марта 2019г., потребовал от него взятку в особо крупных размерах - $ 3500, что эквивалентно 1.715.000 драмам.

В результате торгов с гражданином В. Гебоян заключил с ним окончательную договоренность о получении взятки в размере 2500 долларов США, эквивалентных 1.225.000 драмам за совершение упомянутого действия. Избегая получения и раскрытия предмета взятки, судья обратился к своему знакомому адвокату за помощью. 27-го марта 2009 г. упомянутый гражданин в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проведенного СНБ, передал сумму взятки в размере 2500 долларов адвокату, который в тот же день передал ее судье.

30.03.2019 г.следователь Специальной следственной службы РА представил ходатайство в суд общей юрисдикции г. Еревана. В тот же день суд удовлетворил ходатайство, и Г. Хебоян был арестован в качестве меры пресечения.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда: