В ближайшие 5 дней в Армении сохранится влияние циклона. Гагик Суренян представляет подробности

В результате мощного циклона, действующего на территории Армении последние 3 дня, во всех областях наблюдались обильные осадки. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил Гагик Суренян, начальник гидрометцентра МЧС Армении. Он отметил, что по состоянию на 31 марта количество осадков в республике, в основном, составляет 110-150% месячной нормы. Максимальная высота снежного покрова на высокогорной гидрометеорологической станции Арагац составляет 256 см, на Воротанском перевале-102 см, в Амберде-95 см, в горных районах - 20-50 см.

«Это при том, что в прошлом году во всех горных областях снежный покров полностью отсутствовал, а в высокогорных районах был вдвое или втрое меньше нормы. В ближайшие 5 дней влияние циклона в Армении сохранится, однако, он будет иметь этапы активизации и ослабления. Циклон будет особенно активен 3 апреля, когда на всей территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах они будут сильными. С 1 по 2 и с 4 по 6 апреля осадки будут относительно кратковременного характера, то есть в дневные часы время от времени будет заметно и солнце”,-отметил Гагик Суренян.

2-го апреля температура воздуха повысится на 5-7 градусов, 3-го апреля понизится на столько же, а с 4 по 6 апреля постепенно повысится на 5-6 градусов.

Гагик Суренян отметил, что в ближайшие 5 дней заморозков в Араратской долине не ожидается.