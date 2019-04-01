СМИ: в доме престарелых на юге Франции погибли четыре постояльца

Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" погибли, еще 22 пострадали в воскресенье в городе Лерм на юге Франции (юго-западнее Тулузы). Об этом сообщила в понедельник радиостанция France Info со ссылкой на власти региона.

По мнению префектуры департамента Верхняя Гаронна, наиболее вероятная причина гибели людей - сильное пищевое отравление, однако точных данных на настоящее время нет. Из 22 пострадавших 15 находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Резкое ухудшение самочувствия произошло у пожилых людей сразу после ужина. На место были немедленно вызваны врачи, но четырех постояльцев спасти не удалось, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Данный дом престарелых предназначен для весьма богатых людей, сообщила радиостанция. По ее данным, вся пища готовится на месте. Заведение рассчитано на 90 постояльцев.